Der Münstertaler Dario Cologna hat die Qualifikation für die Viertelfinals für den Weltcup-Sprint in Otepää (Estland) klar nicht geschafft. Er hat den enttäuschenden Rang 45. Am Sonntag findet in Otepää ein Rennen über 15 km in klassischer Technik statt, an dem Cologna ebenfalls teilnimmt.