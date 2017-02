La radunanza cumünela da S-chanf ho delibero in marculdi saira ün credit da 836'000 francs per installer in collavuraziun cun mia Engiadina üna rait da fibra da vaider per S-chanf, Cinuos-chel, Chapella e Susauna. La realisaziun dal proget es previsa per granda part düraunt quist an.