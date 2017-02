Den WM-Spirit weitertragen

Um 15.21 Uhr am Sonntagnachmittag war es soweit: FIS-Präsident Gian Franco Kasper erklärte die Ski-WM 2017 für beendet. Es war eine schlichte Schlusszeremonie nach 14 Tagen mit emotionalen Höhen- und Tiefflügen. Es war ein angemessener Schlussakt nach einer WM, die St. Moritz von überall her Bestnoten eingebracht hat. Das vielleicht schönste Kompliment gab es von Bundesrat Ueli Maurer, der sinngemäss sagte, dass es den St. Moritzern gelungen sei, die Herzen der Schweizerinnen und Schweizer zu erobern. Ausgerechnet St. Moritz, das in der Aussenwahrnehmung häufig immer noch das Etikett des Abgehobenen trägt, des mondänen und überteuerten Skiortes.

Dass es sich bei dieser häufig oberflächlichen Betrachtung zu grossen Teilen um ein Klischee handelt, haben die Organisatoren und die vielen Helferinnen und Helfer in den vergangenen zwei Wochen eindrücklich gezeigt. Die Sonne lachte nicht nur vom Himmel, sie lachte auch in den Gesichtern aller Beteiligten. Die Chance, das Oberengadin von seiner wahren Seite zu zeigen und echte Gastfreundschaft zu leben, hat die Region gepackt. Und das ist vielleicht eine der wertvollsten Erkenntnisse dieses Grossanlasses.

Die WM-Organisatoren haben die von ihnen erwartete, perfekte Arbeit abgeliefert. Die Schweizer Ski-Cracks haben die Gunst der Stunde genutzt und an der Heim-WM die Erwartungen übertroffen. Auch diese Faktoren waren massgeblich tragend dafür, dass die Schweiz, ja, die ganze Wintersportwelt ein zweiwöchiges Skifest erleben durfte. Ein Skifest ohne übertriebenen Chauvinismus, ohne alkoholbedingte Exzesse wie sie bei ähnlichen Veranstaltungen auch zu sehen sind.

Alles in Minne also? Nicht ganz. Es gibt die unzufriedenen Stimmen, die Ladenbesitzer, die Umsatzeinbussen beklagen. Wie 2003 übrigens auch schon. Nur müssten die längerfristig positiven Auswirkungen eines solchen Grossanlasses nicht höher gewichtet werden als der kurzfristige Blick in die leere Ladenkasse? Auch wenn es abgedroschen tönen mag: Die positiven Bilder, die von St. Moritz um die Welt gingen, sind unbezahlbare Werbung für eine Region, die voll und ganz vom Tourismus lebt. Da knüpft gleich der zweite Gedanke an. Was kommt jetzt? Olympia ist seit einer Woche kein Thema mehr. Und eine Ski-WM wird es für die nächsten 30 Jahre in der Region nicht mehr geben. Die Delegierten von Swiss-Ski haben bereits 2014 entschieden, mit Crans-Montana als nächstem Schweizer Bewerber ins Rennen zu steigen.

Reichen die unbestrittenermassen hochklassigen Events wie White Turf, Engadin Skimarathon, Festival da Jazz oder die jährlichen Ski-Weltcup-Rennen, um gegenüber der Konkurrenz nicht wieder ins Hintertreffen zu geraten? Vermutlich nicht. Darum ist es so wichtig, dass sich das Tal jetzt diese Gedanken zur Zukunft macht. Jetzt, wo der Spirit der Ski-WM noch nachwirkt, wo Junge sich Gedanken machen müssen, ob sie dereinst im Oberengadin ein Auskommen finden können oder nicht. Plattformen, um solche Gedanken aufzunehmen und zu diskutieren, gibt es: Seien es die St. Moritzer Dorfgespräche oder die «Tavulins», die Talgespräche.

Ein weiterer persönlicher Gedanke: Edy, das Skimonument muss unbedingt im Tal bleiben. Im Zielgelände auf Salastrains beispielsweise. Oder im Kulm Park. Denn Edy ist viel mehr als ein überdimensionaler Skifahrer aus Holz. Edy steht sinnbildlich für die Willensleistung dieser Region, eine unvergessliche Ski-WM zu organisieren. Edy hat die Kraft, diesen WM-Spirit weiterzutragen. Das muss genutzt werden.

Autor: Reto Stifel