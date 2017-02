Am Samstag präsentierte die Kulturstätte La Vouta im Schulhaus in Lavin Juri Andruchowytschs Musiktheater «Der Extremist». Mitten im packenden Spiel um Rache und Sühne der Engadiner Hauptdarsteller Jürg Kienberger. Mehr in der «Engadiner Post/Posta Ladina» vom Dienstag, 28. Februar.