Emsiges Treiben am Sonntag vor der WM-Eröffnung auf Salastrains. Die Pistenteams sind ebenso an der Arbeit wie die Fernsehstationen, die die Kamerastandorte testen und sich so auf den Grossanlass vorbereiten. Und die grossen Tribünen werden mit Laubbläsern vom Schnee gereinigt.