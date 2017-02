Per la deschavla vouta invida la regiun da vacanzas Engiadina Scuol als giasts da la Turgovia ad ün aperitiv sün l’otezza da 2150 meters sur mar. Quist arrandschamaint es ün’arcugnuschentscha per lur fideltà. Var 300 persunas as partecipeschan a l’aperitiv tradiziunal sü Motta Naluns a Scuol.