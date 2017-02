Zwölf Kinder waren sie, zwei von ihnen schafften es an die Ski-Weltspitze: Rudolf und Edy Rominger aus dem Fextal. In Erinnerung an sie heisst eine der spektakulärsten Stellen in der St.Moritzer Herrenabfahrt «Romingersprung». Mehr zum bekannten Sprung in der EP/PL von Donnerstag, 9. Februar.