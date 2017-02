Ein Regierungsrat als Voluntari

Engadiner Post: Christian Rathgeb, was treibt Sie an, als Voluntari bei der Ski-WM eine Dienstleistung zu erbringen, hier in einem grossen Zelt?

Christian Rathgeb: Die super Stimmung hier kann man am besten als Voluntari erleben. Alle arbeiten, ziehen am gleichen Strick, haben gute Laune. Es ist sensationell, wenn man das erleben darf. Ich durfte es bereits am Weltcup erleben, und ich geniesse auch jetzt meinen Einsatz.

Hier können Sie aber nur sehr beschränkt die Stimmung von draussen mitbekommen.

Es ist überall gute Stimmung. Auch hinter den Kulissen, wo das Essen ausgegeben wird oder wo die Bons kontrolliert werden, ist eine genauso tolle Stimmung wie draussen. Man hört ja auch, was da abgeht. Aber egal, wo man im Einsatz ist: Die Leute haben Freude, arbeiten gerne, auch meine Zivilschutzleute hier, es ist einfach super.

