Engadin goes Hollywood

Diese Woche bedient sie die Gäste im Hotel Corvatsch in St. Moritz, nächste Woche schreitet sie gemeinsam mit ihrem Partner Erik Denz mit verschiedensten Stars in Hollywood über den roten Teppich. «Irgendwie fass ich es noch gar nicht richtig, werde aber mit jeder Stunde nervöser», sagt Claudia Aerni. Und auch Denz spürt die Anspannung: «Als entschieden wurde, dass unser Film am Hollywood Reel Independent Film Festival (HRIFF) Premiere feiern wird, waren wir relativ gelassen, aber je näher es kommt, desto aufgeregter werden wir.»

Am Donnerstag, 23. Februar um 18.30 Uhr Ortszeit wird «Rose’s Turn» im HRIFF gezeigt. «Als bekannt wurde, dass der Film ins Festival aufge‧nommen wurde, ist unser amerika‧nisches Team völlig ausgerastet», sagt Aerni. Die Bedeutung des HRIFF sei ihnen bis dann gar nicht bewusst gewesen. «Anscheinend ist das für die Amerikaner, was für uns die Berlinale ist.» Zudem sind die Kurzfilme, die gezeigt werden, «Oscar eligible», das heisst, sie werden in den Topf geworfen, aus dem im kommenden Jahr die Kandidaten für die Oscar-Nominierungen gezogen werden.