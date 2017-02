Portugal ist keine Skination. Doch am 18. Februar traten in Zuoz gleich drei Rennfahrer für Portugal zur Slalom-Qualifikation an. Unter ihnen der im Engadin aufgewachsene Samuel Almeida. Der junge Engadiner ist leider ausgeschieden. Das hat jedoch seinen sportlichen Ehrgeiz nicht geschmälert. Mehr über ihn steht in der EP vom 21. Februar.