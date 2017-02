Erfolgreicher Night Turf

Das Flachrennen um den GP LONGINES wurde trotz der hohen Bürde von 65 Kilo zu einer leichten Beute des englischen Gastes Berrahri. Der von John Best für die Besitzergemeinschaft White Turf Racing UK trainierte Sechsjährige hatte mit Ersatz-Jockey Raphael Lingg seine von Kontrast und Eyecatcher angeführten Gegner von der Spitze aus überlegen im Griff.

Beim berittenen Prominenten-Skikjöring präsentiert von CREDIT SUISSE traten sechs wagemutige Stars aus der Politik-, Sport-, Musik- und TV-Szene gegeneinander an: Jürg Stahl, amtierender Nationalratspräsident und neuer Präsident Swiss Olympic, Marc Berthod, ehemaliger Skirennfahrer, Simon Schürch, Olympiasieger 2016 im Ruder-Leichtgewichts-Vierer, Nöldi Forrer, Schwingerkönig 2001 und erfolgreichster Kranzgewinner in der Geschichte des Schwingens, sowie Sänger Baschi und SRF-Moderator Sven Epiney. Der Sieg ging in überlegener Manier an den Schimmel Sleeping Giant mit Raphael Lingg im Sattel und Baschi im Schlepptau, der sich königlich über seinen Sieg gegen Simon Schürch und den Vorjahressieger Nöldi Forrer freute.

Nach den Rennen startete die Night Turf Party auf dem zugefrorenen St. Moritzersee. Erstmals fand ein Gratis-Live-Konzert statt: Auf der Outdoor-Bühne sorgten The Black Barons, derzeit die erfolgreichste Country-Band der Schweiz, mit ihren legendären Songs, darunter „Girl in the Night“, für gute Stimmung. Auch die lateinamerikanische Soulsängerin Solana Féria begeisterte das Publikum – dank ihrer rhythmischen Live-Acts voll sprühender Lebensfreude verwandelte sich der zugefrorene St.Moritzersee in ein Tanzparkett. Zur Krönung des Gesamterlebnisses erstrahlte um 20.00 Uhr eine Lasershow am St. Moritzer Nachthimmel, welche auch 2017 vom Badrutt’s Palace Hotel gestiftet wurde.

Autor: White Turf