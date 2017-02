Ganz schön kompliziert

Also, ich will nach St. Moritz und stemple deshalb am Bahnhof in Zernez meine Mehrfahrtenkarte von Zernez nach Cinuos-chel/Brail ab. Sehen Sie, hier beginnt’s schon. Für die restliche Strecke bin ich nämlich während der Ski-WM als Akkreditierter gratis unterwegs. Für die Zeit vor und nach der WM kann ich auf meine Engadin-Mobil-Card zurückgreifen. Einziges Problem, ich kann diese weder in Zernez noch im Zug entwerten. Also habe ich zusätzlich eine Mehrfahrtenkarte von Zernez nach St. Moritz im Portemonnaie stecken. Dabei ist Zernez doch eine zahlende Mitgliedsgemeinde der Oberengadiner Tourismusdestination Engadin St. Moritz. Diese reicht übrigens von Maloja bis eben nach Zernez. Inklusive der Zernezer Fraktion Brail im Westen, aber ohne die beiden Zernezer Fraktionen Susch und Lavin im Osten. Alles klar?

Ich schrieb Oberengadin. Dabei gehört Zernez geographisch gesehen zum Unterengadin. Die Fraktion Brail natürlich auch, obschon die Brailer, im Gegensatz zu Zernez, das Oberengadiner Idiom Puter sprechen und auch den elektrischen Strom von dort beziehen. Zernez liegt somit im Angelpunkt von Ober- und Unterengadin und der Val Müstair. Dehnt man das Ganze noch etwas aus, dann liegt Zernez auch auf dem direkten Weg nach Österreich, ins italienische Südtirol oder nach Livigno, ebenfalls in Italien gelegen, aber im Gegensatz zum Vinschgau respektive Südtirol cento percento italiano.

Auf Grund und Boden der Zernezer Fraktion Lavin steht der wunderschöne Piz Linard – den zwar die Zernezer in seiner ganzen Pracht sehen, aber nicht die bedauernswerten Laviner selbst. Wer über den Dreieinhalbtausender steigt und auch noch über die Silvrettagruppe, erreicht irgendwann auch wieder Österreich. Diesmal aber das österreichische Bundesland Vorarlberg und nicht, wie der Strasse durchs Unter‧engadin folgend, das obere Gericht im Oberinntal. Man kann es drehen und wenden, wie man will, Zernez ist der Mittelpunkt der Welt.

Und dabei wollte ich doch nur schnell meine Mehrfahrtenkarte nach Cinuos-chel/Brail abstempeln. Cinuos-chel ist übrigens eine Fraktion von S-chanf. Und S-chanf liegt im Oberengadin, ist aber eine Gemeinde der Plaiv. Ich hoffe, das war hilfreich!

