Genau hingeschaut

Nachfolgend ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch. Das ganze Interview gibt es in der EP vom 21.2. zu lesen.

Engadiner Post: Lois Hechenblaikner, Sie zeigen mit Ihren Bildern die Auswüchse des Massentourismus in Tirol auf. Könnten Sie diese Bilder auch in der Schweiz aufnehmen?

Lois Hechenblaikner*: In den Orten, die ich kenne, habe ich es so nicht angetroffen. Obwohl es während den Skirennen, beispielsweise in Adelboden, auch lustig zu- und hergeht. Aber in den Ausschweifungen wie in Tirol, nein.

Warum nicht?

Der Schweizer tickt anders. Er hat so etwas wie eine natürliche, moralische Hemmschwelle. Er lässt seine Hosen nicht so weit runter wie der Tiroler, der zu einem Belustigungs-Tiroler geworden ist. Da schäme ich mich selber für mein Volk, dass sie diese Register ziehen. Dieser Hang zum Primitiven ist bei uns leider so stark ausgeprägt, dass man diese dumpfen Instinkte bedient, um die Leute abzufüllen.

Autor: Reto Stifel