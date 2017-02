Geweihsucher sollen Rücksicht nehmen

«Die Jägerschaft hat zum Thema Stangensuche eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion», erklärt der kantonale Hegepräsident Hansruedi Andreoli. Es wirke eher unglaubwürdig, wenn man richtigerweise mithelfe, Wildruhe‧zonen zu schaffen und zu kontrollieren, aber bei Eigeninteressen ausserhalb dieser Zonen stark störend wirke. Auch wenn es sich nur um eine kleine Anzahl von Stangensuchenden handele, werde gerade diese wahrgenommen und nicht die Grosszahl, die sich der Verantwortung bewusst sei und sich demzufolge korrekt verhalte. «Störungen zu dieser Jahreszeit im Hirschtageseinstand schwächen die gestressten und flüchtenden Hirsche und andere Wildtiere. Dadurch können diese schnell einmal in einer lebensbedrohlichen Lage geraten», ist sich Andreoli sicher. «Gönnen wir darum in diesen Tagen – ob Jäger oder Nichtjäger – dem Wild die noch dringend notwendige Ruhe», heisst es in der Medienmitteilung des Bündner Kantonalen Patentjägerverbandes.

Autor: BKPJV