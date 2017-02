In der Silser Gallaria Chesina stellt Daniel Eggli ausdrucksstarke Figuren aus, die er mit der Motorsäge zuschneidet und dann bemalt. Am 12. Februar bietet sich von 15 bis 18 Uhr die Gelegenheit, mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen. Mehr zu Daniel Egglis Ausstellung ist in der EP vom 7. Februar nachzulesen.