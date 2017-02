Traunter oter spordscha la Lia Rumantscha ün crashcuors per imprender rumauntsch düraunt ils Champiunedis mundiels da skis a San Murezzan. Anina Sedlacek e Lorenzo Polin haun fat il crashcuors illa zona da peduns, in inglais, rumauntsch ed in möd divertaivel. Il video sün www.engadinerpost.ch