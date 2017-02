Nachdem Vanessa Kasper in den letzten Wochen einige gute FIS-Rennen gefahren ist, wurde sie von Swiss-Ski für die Junioren-Weltmeisterschaft aufgeboten. Die Junioren-WM findet vom 3. bis 14. März in Are statt. Are ist auch Austragungsort der nächsten Ski-Weltmeisterschaft im Jahre 2019.