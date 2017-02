La Punt-Chamues-ch: Vermisstmeldung

In La Punt-Chamues-ch wird der 61-jährige Gian Paolo Zanotta vermisst. Er hat sein Wohnhaus am 31. Januar zu Fuss verlassen. Die Suchaktion verlief ergebnislos. Hinweise bitte beim Polizeiposten in St.Moritz (081 837 54 60) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.