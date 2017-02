An der GV der Engadiner Kraftwerke AG in Sent haben sich am Freitag die vier Konzessionsgemeinden bei der Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und VR-Entlastung der Stimme enthalten. Grund ist eine Meinungsdifferenz bezüglich der Netznutzungsentgeltung. Die Gemeinden fordern Gespräche.