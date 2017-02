Moritz meint

Griass di Tirol!

So sicher wie Bernhard Russi die WM-Abfahrt 2017 nicht gewinnen wird, so sicher musste diese Geschichte kommen. Die Geschichte von den Tirolern, die wie schon 2003 nach St. Moritz auffi kumma und sich gleich mal auf dem Schulhausplatz breitmachen. Mit einem zweistöckigen Glashaus, angebaut an das altehrwürdige Steingebäude. Die Glasfronten verziert mit bester Tirol-Werbung. Wenn die Malediven für schöne Strände werben würden oder die Schotten für die Besichtigung von Whisky-Destillerien, wäre das ja okay. Aber ausgerechnet die Tiroler, die uns die Skigäste klauen wie die Elstern den Schmuck, ausgerechnet diese Tiroler lassen sich im Herzen von St. Moritz nieder. Kaasspatz’n, Gröstl, Schwammerl, Marill’n und a Glaserl Wein anstatt Raclette, Bratwurst und Bier. Blaskapelle anstatt Jodelchörli. Des isch gar nid bärig.

Zumindest, wenn es nach dem Schweizer Staatsradio geht. Denn dort war am Freitag zu hören, dass «vielen» sauer aufstösst, dass ausgerechnet Tirol Berg, der grösste Tourismuskonkurrent, mitten in St. Moritz dominant auftreten darf. Von den «vielen» kam dann aber nur ein Gewerbetreibender zu Wort. «Ein Marketing-Supergau und skandalös» sprach er ins Radio-Mikrofon.

Ma, geh! Man kann das auch ganz anders sehen. Die Tiroler wissen eben, wo es schön ist. Sollen sie etwa in Schwammendingen oder Hinterfultigen auf Werbetour gehen? St. Moritz ist schliesslich auch nach Garmisch und Schladming ochi. Und hat dort ohne Murren der Einheimischen Gastrecht genossen. An bester Lage notabene.

Griass di Tirol!, wollen wir deshalb unseren Freunden aus dem östlichen Nachbarland zurufen. Gerne kommen wir bei euch fesche Madl und fescha Buam auf ein Marendl vorbei und tratschen über Gott und die Welt. Das verstehen wir unter Gastfreundschaft. Und a Schnapserl darf’s auch sein, wird ja wohl nicht nur a Mülli geben, oder?

Und nach zwei Wochen, wenn ihr wieder ochi geht, schicken wir euch ein freundliche Pfiat di hinterher. Bärig war’s mit euch Tirolern, hoffentlich bis zum nächsten Mal.

Autor: Reto Stifel