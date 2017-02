Dominique Gisin fo üna «Murra Challenge» cun Curdin Pfister e que in rumauntsch. I'l video vain musso cu cha la champiunessa da la cuorsa aval tals gös olimpics 2014 as batta illa cumpetiziun e chi chi guadagna. Murra es ün gö da tradiziun. In divers lös in Engiadina vegnan fattas concurrenzas.