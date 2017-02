Nadals sainza naiv plü suvent

Il mais december 2016 es stat il terz on indavorouda cha’ls lös dal sport d’inviern nu vaivan a Nadal ingüna naiv. Scienziats da l’Institut per la perscrutaziun da naiv e lavinas (SLF) a Tavo e da l’École polytechnique fédérale de Lausanne han publichà d’incuort ün stüdi cumünaivel in connex cun quist fenomen. In lur stüdi vegnan els a la conclusiun cha las regiuns muntagnardas stopchan far quint in avegnir cun adüna daplüs «Nadals verds». Ils scienziats rendan attent cha la grossezza da la cuerta da naiv pudess fin la fin da quist tschientiner as diminuir per fin 70 pertschient. Ils resultats dal stüdi scientific muossan implü eir cha l’inviern in muntogna, «quella perioda, ingio chi’d es avuonda naiv natürala pel sport d’inviern», as scurznischa.

Ils blers models climatics prognosticheschan cha las precipitaziuns s’augmaintan leivmaing fin la fin dal tschientiner. «Tenor nos stüdi pudessan quistas precipitaziuns gnir giò da tschêl, causa las temperaturas plü chodas, in fuorma da plövgia e na da naiv», disch il scienzià ed autur principal Christoph Marty.

«Causa cha blers cumüns in muntogna sun fich dependents dal turissem d’inviern sarà pertocca l’economia ed uschea eir la società in quists centers turistics», suppuona Sebastian Schlögl, co-autur dal stüdi ed eir el dal SLF.