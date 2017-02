Nevin Galmarini fährt erneut aufs Podest

Galmarini, der Olympia-Zweite von 2014 in Sotschi, hatte vor sechs Tagen in Rogla seinen ersten Weltcupsieg errungen. In Bansko schaffte es der formstarke Engadiner aus Ardez zum sechsten Mal in seiner Weltcup-Karriere in die Top 3. «Ich arbeite jeden Tag mega hart und habe im Herbst nochmals an den Details gearbeitet», begründet Galmarini seine jüngsten Erfolge. «Momentan habe ich stets eine gute Übersicht wo ich im Rennen stehe; ich bin sehr glücklich wie es zur Zeit läuft», sagt Nevin Galmarini.







Cheftrainer Christian Rufer ist zuversichtliche für die kommenden Rennen, wissend um die gute Basis, die er nun mit dem gesamten Team gelegt hat: «Wir haben einen guten Grundspeed, dies führt zu einer gewissen Sicherheit. Das ist eine komfortable Ausgangslage für die WM - wir hoffen, dass wir auch dann eine solche Leistung abrufen können.»