Nicht nur verwalten, auch gestalten

Vieles ist in den vergangenen Monaten zur einer möglichen Olympiakandidatur Graubündens geschrieben und gesagt worden. Zahlreich waren die Artikel und Leserbriefe in den Bündner Medien, die Podiumsveranstaltungen talauf und talab sowie die Überzeugungsbemühungen von Gegner und Befürwortern in Inseraten und auf den sozialen Medien. Die Pro- und Kontra-Argumente sind sattsam bekannt. Dabei hat sich gezeigt, dass eine Diskussion ausschliesslich zur Abstimmungsfrage vom 12. Februar nicht möglich war.

Eine Kandidatur ermöglichen?

Zur Erinnerung: Beim Urnengang in einer Woche geht es nicht darum, ob Graubünden 2026 Olympische Winterspiele austragen soll oder nicht. Es geht einzig und alleine um den Entscheid, ob eine internationale Kandidatur ausgearbeitet werden soll. Die Gegner haben es geschafft, von der eigentlichen Abstimmungsfrage abzulenken und eine Grundsatzdebatte anzuzetteln über den Sinn und Unsinn von Olympischen Spielen. Weil ihnen die Argumente fehlen, warum eine mögliche Kandidatur bereits in diesem frühen Stadium abgeschossen werden sollte.

Es gibt hingegen gute Gründe, sich die Türe zumindest offen zu halten. Erstens sind die neun Millionen Franken, die der Kanton Graubünden für die Ausarbeitung einer internationalen Kandidatur bezahlen müsste, nicht einfach Ausgaben. Es ist gut investiertes Geld. Rund ein Fünftel der gesamten Kandidaturausgaben von Graubünden, dem Bund und Swiss Olympic sind für Personalkosten vorgesehen. Das bedeutet nichts anderes, als dass für die kommenden drei Jahre Arbeitsplätze und damit Wertschöpfung geschaffen werden; ein Teil davon in Graubünden. Fast zwei Drittel der Kandidaturkosten sind für Marketing, PR und Kommunikation geplant. Das heisst, der Ferienkanton Graubünden wird für die nächsten drei Jahre bis zum Kandidaturentscheid eine wirkungsvolle Werbeplattform erhalten.

Dezentralität als Pluspunkt

Zweitens baut das Konzept auf mehrere Standorte. Das erlaubt es, zum einen bereits bestehende Anlagen in den Regionen zu nutzen. Klar kostet es Geld, einen Teil dieser Infrastruktur olympiatauglich zu sanieren. Doch das ist nichts anderes als nachhaltig, weil diese Anlagen eben auch vor und nach solchen Spielen genutzt werden. Zum anderen ist durch die Dezentralität die Belastung für die einzelnen Regionen viel tiefer. In St. Moritz beispielsweise würden «nur» die Disziplinen Ski Alpin und die Eiskanal-Sportarten durchgeführt. Eine der beiden geplanten Eröffnungsfeiern im alten Olympistadion könnte gestemmt werden, das Unterkunftskonzept «Dorf im Dorf» macht Sinn.

Drittens schliesslich, wäre es nicht nachvollziehbar, warum ein Kanton, der über Orte mit höchster Veranstalterkompetenz verfügt nicht wenigstens in der Lage sein sollte, sich vertiefter mit einer Kandidatur auseinandersetzen zu dürfen. Die Schweiz ist prädestiniert, Olympische Spiele in einem vernünftigen Rahmen durchzuführen. Graubünden sowieso.

Erste positive Zeichen des IOC

Die Argumente der Gegner, die das IOC ankreiden oder auf die Schuldenberge von olympischen Spielen aufmerksam machen, sind aufgrund der gemachten Erfahrungen leider nicht von der Hand zu weisen. Graubünden bekäme mit der Erarbeitung einer Kandidatur zumindest die Chance zu beweisen, dass es eben auch anders geht. Und das IOC stünde in der Pflicht, den Absichtserklärungen aus der Agenda 2020 konkrete Taten folgen zu lassen. Mit dem vereinfachten Bewerbungsverfahren und der Möglichkeit, Spiele auf mehrere Regionen auszuweiten, wurde immerhin ein erstes positives Zeichen gesetzt. Sollte das Internationale Olympische Komitee zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem wieder unmögliche Forderungen aufstellen, kann immer noch die Handbremse gezogen werden. Beispielsweise bei der zweiten Abstimmung im Herbst 2018.

«Nicht nur verwalten, auch gestalten», hat der frühere Sportminister Adolf Ogi einmal gesagt. In der Tat würde es dem Wintersportland Schweiz gut anstehen, wieder selber einmal etwas Grosses zu organisieren.

Wer unseren Sportlerinnen und Sportlern die Chance geben will, auch einmal zu Hause um Medaillen zu kämpfen und dafür nicht nach Sotschi, Peking oder Pyeongchang reisen zu müssen, sollte darum am 12. Februar ein Ja für den Kandidaturkredit in die Urne legen.

Autor: Reto Stifel