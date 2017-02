Zum ersten Mal findet die Para-WM in Monobob und Skeleton in Europa statt. Am Dienstag, 31. Januar, wurden die Para-Athleten auf der Plazza Mauritius von Fritz Burkard, Rolf Sachs und Martin Berthod empfangen. Am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Februar finden die Wettkämpfe auf dem Olympia Bob Run statt.