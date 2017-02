In marcurdi es gnüda inoltrada a Zernez üna petiziun cun 209 suottascripziuns a man da la suprastanza cumünala. Il giavüsch es «cha la posta resta in cumün». Tut incunter la petiziun our dals mans da Steivan Gaudenz ed Ulrica Guidon-Bisenz ha il president cumünal da Zernez, Emil Müller.