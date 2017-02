Privlus eir sainza naiveras süls ots

Causa chi vaiva naivü be in november s’ha la naiv bain saldada in Engiadina Bassa e Val Müstair. «Paca naiv nu voul dir pac privel in muntogna», dischan las guidas da muntogna Not Buchli ed Andri Poo da Sent e Jachen Andri Planta da Fuldera. Culla paca naiv existiva il privel da’s far mal cun dar giò.