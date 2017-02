Annetta Ganzoni e Bettina Vital han preschantà l’ouvra bilingua «Andri Peer, Prosa 1945–1985» i'l Cafè Cantieni a Scuol. A l’occurrenza sun gnüts muossats extrats da film, es gnü prelet our dal tom e preschantà il cudesch. I'ls raquints da Peer as chatta expressiuns per part insolitas.