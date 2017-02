Nicht nur das Herrenabfahrtsrennen, das letztlich abgesagt wurde, hatte unter der starken Nebelbildung am letzen Samstag zu leiden. Auch die Helikopterflüge rund um das Renngelände waren stark betroffen. Warum der Nebel so problematisch beim Fliegen ist, lesen Sie in der Ski-WM-Ausgabe der EP/PL Nr. 19.