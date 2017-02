Sent es nominà pel «Dorfplatz 2017»

Fingià l’eivna passada ha emiss il Radio SRF mincha di avant e davo giantar las vuschs da rapreschantants dals trais lös chi appelleschan da dar la vusch a lur cumün: «Nus vain scrit ün versin e stübgià lura chi chi pudess leger quel text per aint il radio», disch Andri Guler, «eu n’ha dit be subit, nus vessan a Sent a Flavio Franziscus chi ha dudesch ons ed es commember da nossa gruppa da teater.» Quel es stat perinclet. Uschea as doda daspö ün’eivna sia vusch il radio.

Dals 6 als 10 favrer pon fans vuschar per Sent, in butias ed ustarias a Sent ed a Scuol o eir süll’adressa www.srfmusikwelle.ch.