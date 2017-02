Am dritten Tag der Februarsession hat der Bündner Grosse Rat auf Antrag der Regierung die Defizitgarantie des Kantons an die Ski-WM 2017 in St. Moritz von 0,76 Mio. Franken auf 1,62 Mio. erhöht. Diese Verdoppelung des finanziellen Engagements erfolgte ohne nennenswerte Diskussion und mit 108 Ja-Voten einstimmig.