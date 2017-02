Die FIS Alpine Ski-Weltmeisterschaften St. Moritz 2017 gehen zu Ende. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, wurden in elf Rennen 33 Medaillen vergeben. Die zweiwöchige Veranstaltung wurde zum fünften Mal in St. Moritz ausgetragen und war gemäss Mitteilung auf allen Ebenen ein Erfolg.