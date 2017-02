In der 63. Minute erzielt Adrian Kloos für den EHC St. Moritz den entscheidenden Treffer zum 5:4 Auswärtssieg gegen den EHC Wallisellen. Die reguläre Spielzeit in Wallisellen endete 4:4. In der 54. Minute konnte St. Moritz ausgleichen und dann in der Verlängerung den zweiten Punkt sichern.