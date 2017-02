Richtige Derby-Stimmung kam erst in den letzten zehn Minuten auf, als Engiadina ein 2:4 Rückstand ausgleichen konnte. Das Spiel St. Moritz gegen Engiadina endete nach 60. Minuten mit 5:5. Die Entscheidung in der Verlängerung fiel, als St. Moritz in doppelter Überzahl spielen konnte.