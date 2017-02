Der EHC St. Moritz verliert zuhause das zweite Playoff-Spiel gegen Schaffhausen mit 2:4. Die Gäste gingen in der 49. Minute mit 3:2 in Führung und St. Moritz konnte danach zahlreiche Überzahlsituationen nicht zum Ausgleich nutzen. Am Samstag muss St. Moritz gewinnen, sonst ist die Saison bereits vorbei.