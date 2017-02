Steck neuer Chef Regionenpolizei Ost

Der 49-jährige Marco Steck ist seit 1990 bei der Kantonspolizei Graubünden. Er war unter anderem bei der Verkehrspolizei, auf verschiedenen Polizeiposten im Engadin und Münstertal sowie als Chef Ausbildung tätig. Marco Steck wird seine neue Funktion per 1. März 2017 übernehmen und löst Peter Lang ab. In Anwesenheit des Kaders der Regionenpolizei Ost beförderte Kommandant Walter Schlegel ihn kürzlich in Zuoz zum Major. Nachfolger von Marco Steck als Regionenchef Engiadina wird unter gleichzeitiger Beförderung zum Leutnant der 48-jährige Andrea Mittner. Als Chef des Polizeipostens St. Moritz wurde der 30-jährige Fadri Gritti gewählt und zum Feldweibel befördert.Peter Lang arbeitete während 43 Jahren bei der Kantonspolizei Graubünden. In den letzten sechs Jahren führte er die Regionenpolizei Ost. Die Kantonspolizei Graubünden dankt Peter Lang für seinen grossen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Autor: Kantonspolizei