Scuol es stat il lö da partenza per il Tour de Suisse d’ingon dal proget sCOOL. Il OJ Nordic Scuol ha organisà insembel cun Ski-O-Swiss ün davomezdi da cuorsa d’orientaziun sün skis per grond e pitschen. Per far quist sport d’inviern as douvra ün equipamaint plü grond co quel per las cuorsas da stà.