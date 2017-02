Wenn am 6. Februar die Ski-WM eröffnet wird, dann wird vor allem ein Engadiner Teenager nervös sein. Nikita Shcherbakovskiy, Schüler am Lyceum Alpinum in Zuoz, wird voraussichtlich als jüngster Rennteilnehmer für Russland zwei WM-Rennen bestreiten. Mehr dazu in der EP/PL von Donnerstag, 2. Februar.