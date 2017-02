White Turf abgebrochen

Wie eine eingehende Untersuchung der Rennleitung und der White Turf Verantwortlichen ergab, hatte sich ca. 150 Meter vom Ziel entfernt ein Riss im Eis von den Innenrails in Richtung Bahn gebildet. Dadurch stieg Wasser nach oben und sorgte für eine Unterspülung des Geläufs. „Da wir nicht einschätzen können, wie sich die Beschaffenheit der Bahn weiter entwickelt, werden wir den Renntag leider abbrechen“, informierte Thomas C. Walther, Vorstandspräsident des Rennvereins St.Moritz, auf der Siegerehrungstribüne die Aktiven und das Publikum. Die Zuschauer quittierten den Entscheid mit Applaus und zeigten damit vollstes Verständnis. „Die Sicherheit für die Pferde und die Reiter hat absoluten Vorrang. Für die Zuschauer auf dem gesamten See besteht keinerlei Gefahr“, meinte Thomas C. Walther abschliessend.

Vorausgegangen war ein Sturz im ersten Rennen. Der Wallach Holidayend kam zu Fall. Boomerang Bob und Zarras konnten nicht ausweichen und stürzten ebenfalls. Boomerang Bob verletzte sich schwer und musste erlöst werden. Sein Reiter George Baker wurde ins Spital geflogen. Die anderen Reiter und Pferde kamen glimpflich davon.

Der Endkampf des Rennens selbst ging durch den Unfall fast unter. Mit Weltklassejockey Christophe Soumillon im Sattel zeigte sich Footprintinthesand nach seinen beiden zweiten Plätzen in Siegerlaune. Der Schützling von Miroslav Weiss lag im Ziel mit einem Hals vor der polnischen Gaststute Uczitelka Tanca (Bauyrzhan Murzabayev), welche sich enorm gesteigert hatte.

Autor: pd