Wieder mehr Schweizer Gäste

Engadin St. Moritz konnte 2016 gemäss einer Medienmitteilung Schweizer Gäste zurückgewinnen (+4.8%, was einer Zunahme von 36‘147 Hotel-Logiernächten entspricht). Entgegen dem gesamtschweizerischen Trend (-18%) konnten die Hotel-Logiernächte aus China um +13.5% gesteigert werden; die langjährige China-Strategie der Destination, auf Individualgäste mit längerer Aufenthaltsdauer zu setzen, geht damit auf. Bei den deutschen Gästen nahmen die Ankünfte um 2.8% zu – aufgrund der kürzeren Aufenthaltsdauer resultiert jedoch ein Minus von 3.2% der Hotel-Logiernächte. Sehr erfreulich ist auch die Zunahme aus den USA (+20.5%) und UK (+2.9%). Weiterhin auf Wachstum sind Indien (+20.5%) und die Golfstaaten (+31.9%). Der Rückgang von Gästen aus Russland (- 28.1%) und Japan (- 11.6%) haben zum knappen Minus von 0.1% beigetragen, der besser als der Durchschnitt des Kantons Graubünden ist (-1.9%).Erwähnenswert ist auch die Zunahme um + 1.8% der Hotel-Logiernächte in St. Moritz, zum ersten Mal seit 2008.

Nach einem positiven November (+5.8%) schliesst die Tourismusdestination Engadin St. Moritz den Monat Dezember 2016 mit einem knappen Minus von 0.8% gegenüber dem Vorjahresmonat, besser als der Bündner Durchschnitt von Minus 3.8%. Die ersten vorliegenden Zahlen des Monats Januar versprechen ein gutes Resultat für diesen Monat: Silvaplana +25%, St. Moritz +9%, Pontresina +4%; im Februar waren die Hotels dank der Ski WM sehr gut gebucht bis ausgebucht.

Die Wintersaison im Oberengadin geht nach der Ski WM gleich sportlich weiter: Vom 3. bis 5. März messen sich die weltbesten Freeskier am FIS Freeski World Cup Corvatsch und kämpfen um die Weltcup-Krone. Eine Woche später nehmen über 1‘000 Langläuferinnen und Langläufer den 49. Engadin Skimarathon in Angriff. Und wenig später begeistern ausgewählte Profimusiker mit Jazz-Konzerten im Rahmen der Pre Opening Concerts des Festival da Jazz in St. Moritz zum zehnjährigen Jubiläum des Festivals. Über die Osterwoche führt das Ensemble Vocal Origen unter der Leitung von Clau Scherrer mit dem Orchester «Concerto Stella Matutina» im Hotel Reine Victoria Johannes Bachs «Passion» auf. Auf den Pisten lockt das Frühlingsskifahren, auf Corviglia bis am 2. April, auf Corvatsch bis am 7. Mai und auf Diavolezza noch bis am 21. Mai.