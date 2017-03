«Kinder mit Schneesport-Virus infizieren»

Engadiner Post: Der Verein Schneesportinitiative Schweiz betreibt seit 2015 eine Vermittlungsplattform für Schneesportlager. Ihr Fazit nach rund ein‧einhalb Jahren?

Tanja Frieden: Wir sind stolz auf das bisher Erreichte. Wir haben in sehr kurzer Zeit tolle Angebote und eine funktionierende Plattform aufgebaut und konnten sehr viele Leistungsträger davon überzeugen, mitzumachen und in die Zukunft zu investieren. Zufrieden sind wir aber noch lange nicht, das liegt nicht in meiner Natur als ehemalige Spitzensportlerin – Rennen abzuhaken und bereits auf das nächste hinzuarbeiten. Wir haben hochgesteckte Ziele, und diese sind nach knapp zwei Saisons sicher noch nicht erreicht. Um eine wirkliche Trendwende zu schaffen, bedarf es sicher noch einiger Jahre Arbeit.

Mit drei Klicks ein ganzes Lager buchen und das zu einem attraktiven Preis: Das tönt gut, und trotzdem entsteht der Eindruck, dass viele Schulen die Plattform GoSnow.ch noch nicht kennen: Täuscht das?

Es ist tatsächlich so, dass uns noch lange nicht alle Lehrpersonen in der Schweiz kennen. Aber daran arbeiten wir intensiv. Wir sind mit Inseraten und Artikeln in kantonalen Schulblättern präsent, auf Lehrpersonen- und Lehrmittel-Webseiten und versuchen auch, an Lehrerkonventen und an entsprechenden Messen auf uns aufmerksam zu machen. Durch die Kooperation mit dem Lehrerinnen- und Lehrerverband Schweiz (LCH) und durch die Zusammenarbeit mit den kantonalen Bildungsämtern soll die Lehrerschaft in der Schweiz möglichst rasch und umfassend informiert werden, dass GoSnow.ch die Adresse für Schneesportaktivitäten von Schulen in der Schweiz ist.

Das gesamte Interview mit Tanja Frieden, Präsidentin des Vereins «Schneesportinitiative Schweiz», steht in der Grossauflage der EP/PL vom Donnerstag, 9. März.

Interview: Reto Stifel