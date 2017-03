Im Jahre 1976 stellte Aldo Oswald an der Eisstock-Europameisterschaft in St. Moritz einen neuen Schweizerrekord im Weitenwettbewerb auf. Oswald ist auch 40 Jahre später noch aktiv und fasziniert vom Eisstocksport. Am Wochenende feiert er am Frühjahrsturnier das 50. Geburtstag des ESC St. Moritz.