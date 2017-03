Anlässlich der Orientierungsversammlung der Banca Raiffeisen Engiadina Bassa Val Müstair wurde die Samednerin Alice Bisaz-Friedrich am Freitagabend in Pontresina in den Bank-Verwaltungsrat gewählt. Die Bank schliesst das Geschäftsjahr 2016 mit plus fünf Prozent Jahresgewinn ab.