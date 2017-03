Die Skulptur «The Sky Over Nine Columns» des deutschen Künstlers Heinz Mack bleibt einen Monat länger in St. Moritz als ursprünglich geplant. Die neun goldenen Stelen werden bis Ostern gezeigt. Die Ausstellung am Ufer des St. Moritzersees ist bei Gästen und Einheimischen äusserst beliebt.