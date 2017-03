La radunanza cumünala da Scuol ha deliberà in lündeschdi eir la revisiun parziala da la planisaziun locala a Ftan per mans da la votumaziun dals 21 mai. Quista revisiun es necessaria per pudair realisar il proget dad ün «Mountainbike Trailcenter» sur l’Institut Otalpin Ftan.