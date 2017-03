Fingià per la terza vouta spordscha l’Uniun da chant districtuala ün’eivna da chant in ün pajais ester. Quist on voul l'Uniun da chant Engiadina-Bregaglia-Valle di Poschiavo-Val Müstair perscrutar la cultura da cafè e’ls stizis dals Engiadinais a Trieste insembel cul dirigent Curdin Lansel.