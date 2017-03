13'193 Läuferinnen und Läufer werden am Sonntag zum Engadin Skimarathon starten. Rennleiter Adriano Iseppi erwartet eine sehr schnelle, kompakte Loipe. Dario Cologna zeigte sich anlässlich der Pressekonferenz am Samstag optimistisch. Er feiert am Vorabend des ESM den 31. Geburtstag.