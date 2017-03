Dario Cadonau ist mit seinem In Lain Hotel Cadonau in Brail seit sechs Jahren Mitglied bei den Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE). Am Kongress des JRE in Luzern hat das 5-Sterne Superior Hotel den Award «Taste of Origin» erhalten. Für Dario Cadonau ist dies ein weiterer wichtiger Erfolg.