Mit 76 Schülern hat das Hochalpine Institut Ftan das Schuljahr begonnen. Im ersten halben Jahr sind zehn neue Schüler dazugekommen. Im nächsten Schuljahr will das HIF, in Zusammenarbeit mit dem einheimischen Gewerbe, Jugendlichen mit einem Brückenangebot den Schritt in die Berufswelt erleichtern.