Der Sommer wird #Insta und 3D

Für den kommenden Sommer sollen neue Strategien und eine neue Sommerkampagne helfen, die angepeilten Ziele zu erreichen. Das Konzept ist frischer, jünger, multimedialer, persönlicher und vor allem innovativer. So stellt eine Serie von 125 Kurzfilmen unter dem Titel «Allegra Heimvorteil» 125 von Einheimischen persönlich vorgestellte und empfohlene (Geheim-)Orte und Aktivitäten vor. Es wurde an der Beitragshäufigkeit auf Instagram fleissig gearbeitet : mehrmals wöchentlich werden schöne Fotos über diesen Kanal hochgeladen, um die «Follower» konstant mit Feriensehnsucht zu füttern. Und schon drei Mal wurden sogenannte «instaMeets» mit «Online-Persönlichkeiten», das heisst, Treffen mit Multiplikatoren (realen Personen, die auf den sozialen Kanälen eine grosse Gefolgschaft geniessen) arrangiert, um die Online-Präsenz der Marke Engadin St. Moritz raffiniert und ausgeklügelt zu fördern. Und zuletzt: Innovativer. Das neue Stichwort heisst: «3D». Das Portalmanagement steigt in die Zukunft ein, und von nun an kann man schon vor dem Urlaub einen Realerlebnis-Wow-Effekt online geniessen : Anhand von 3D-Animationen können nun Mountainbiketouren virtuell abgeflogen werden, Hotels, Sehenswürdigkeiten von der eigene Positionsperspektive angezeigt oder Touren getrackt werden.